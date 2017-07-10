У Міненерговугілля відзвітували щодо темпів закачування газу до сховищ

Закачування газу в українські підземні сховища йде за графіком, а Міністерство енергетики та вугільної промисловості задоволено її темпами.

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Про це заявив заступник голови Міненерговугілля Ігор Прокопів на брифінгу в Києві.

"Ми направляли листа до "Нафтогазу" про графіку закачування. Відповіді ми поки не отримали. Але оперативно відслідковуємо... Згідно з даними, які ми отримуємо, закачка йде за графіком, і ми в принципі нею задоволені. На відміну від 2016 року, цього року вона є прогресивною", – сказав Прокопів.

Як повідомляв УНІАН, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 1 липня по 8 липня зросли на 2,9%, або на 337 мільйонів кубометрів, – до 11,929 мільярда кубометрів з 11,592 мільярда кубометрів.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про плани по накопиченню в підземних газових сховищах (ПСГ) України до 1 жовтня 2017 року 17 мільярдів кубометрів газу для проходження опалювального сезону 2017-2018 років.

При підготовці до опалювального періоду 2016-2017 років Міненерговугілля також наполягало на необхідності накопичення 17 мільярдів кубометрів газу, тоді як керівництво "Нафтогазу України" запевняло, що 14,5 мільярда кубометрів буде цілком достатньо.

В результаті в опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами блакитного палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів і завершила сезон з 8,4 мільярда кубометрів.