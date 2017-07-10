ЄБРР може не видати "Нафтогазу" наступний транш на купівлю газу – Коболєв

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) може не видати національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" наступний транш на закупівлю газу, якщо до кінця липня не буде прийнятий фінансовий план і не будуть визначені показники діяльності наглядової ради держкомпанії.

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Про це заявив у ході круглого столу голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Можемо констатувати, що прогрес виконання плану (реформи "Нафтогазу" – УНІАН) дуже низький. Робота практично була зупинена. Ми вже отримали попередження від ЄБРР, який повідомив, що якщо до кінця липня не буде прийнятий фінплан "Нафтогазу" і не будуть прийняті показники діяльності наглядової ради, то наступного траншу на фінансування покупки газу може не бути", – сказав Коболєв.