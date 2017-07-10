У Кремлі заявили, що на електростанціях в Криму будуть турбіни російського виробництва

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що на електростанціях в окупованому Криму встановлюють турбіни російського виробництва, повідомляє Новое время.

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Зокрема, про це Пєсков заявив, коментуючи матеріал Reuters про постачання в окупований Крим в обхід санкцій турбін виробництва Siemens:

"У Криму встановлюються турбіни російського виробництва, зібрані з російських компонентів", - цитує його слова видання.

Раніше агентство Reuters з посиланням відразу на три обізнаних джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим. Поставки були здійснені в обхід санкцій.

Компанія Siemens заявила, що її турбіни не могли потрапити в Крим.

У свою чергу, російська держкомпанія Технопромекспорт, яка будує електростанції в Криму, заявила, що придбала обладнання на вторинному ринку, але відмовилася розкрити виробника.