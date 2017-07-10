Коболєв назвав транзит російського газу "фактором стримування агресії РФ проти України"

Транзит російського газу через українську газотранспортну систему (ГТС) є одним з факторів стримування російської агресії по відношенню до України. Про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ході круглого столу на тему "роль України в енергетичній безпеці Європи".

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"Ми активно переконуємо наших партнерів, що, крім інших ризиків, існують два великих ризику, про які не можна забувати. Це, по-перше, поділ Європи, тому що багато країн Східної Європи будуть вважати несправедливим, що цей проект відбувся ("Північний потік – 2" – УНІАН). Також існує величезний ризик для воєнної безпеки України. За нашим переконанням, той факт, що зараз російський газ поставляється через територію України, є одним з запобіжників, що стримують агресію Росії", – сказав Коболєв.

При цьому він зазначив, що для того, щоб український маршрут переміг у конкуренції з "Північним потоком – 2", Україні необхідно забезпечити і продемонструвати високу якість і ефективність роботи вітчизняної ГТС.

"Зараз очевидно, що "Газпром" робить Європі дуже цікава пропозиція. Воно цікаво комерційно, тому що приватні компанії, які взяли участь у цьому проекті, будуть отримувати дуже велику вигоду. Це дуже цікаво для компаній з Німеччини, тому що вони отримають дуже дешевий газ. Тому, щоб конкурувати з цією пропозицією, а зараз відбувається конкуренція двох маршрутів, критично важливо забезпечити високу якість та ефективність нашого маршруту", – сказав Коболєв, додавши, що зараз вкрай важливим завданням є своєчасне виконання плану реформи "Нафтогазу".

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів. За перше півріччя 2017 року транзит газу зріс на 21% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 45,7 мільярда кубометрів.

За даними "Укртрансгазу", українська ГТС може забезпечувати транзит природного газу з Росії в країни ЄС і Молдову в умовах значного коливання добових обсягів попиту на західному кордоні України, а саме – в діапазоні 250 мільйонів кубометрів на добу. Крім того, її робота є більш надійною і прозорою порівняно з газопроводами "Турецький потік", "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2", які будуються (або вже побудовані) Росією в обхід території України.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярда кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".