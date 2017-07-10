Новий оператор української ГТС почне роботу вже в 2018 році

Міністерство енергетики та вугільної промисловості розраховує на старт роботи нового оператора газотранспортної системи України в першому кварталі 2018 року в разі винесення остаточного рішення Стокгольмського арбітражу у газовій суперечці України і Росії до 30 листопада 2017 року.

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Про це заявив заступник голови Міненерговугілля Ігор Прокопів на брифінгу в Києві.

"У четвертому кварталі заплановано завершити формування наглядової ради (компанії "Магістральні газопроводи України" – УНІАН)... У разі винесення остаточного рішення Стокгольмського арбітражу до кінця листопада новостворений оператор газотранспортної системи почне функціонувати в першому кварталі 2018 року", – сказав він.

За словами Прокопіва, у компанії "Укртрансгаз", яка на даний момент є оператором газотранспортної системи, знаходяться держактиви на суму 329 мільярдів гривень, а також майно самої компанії на 28 мільярдів гривень. Вичерпний перелік майна буде підготовлений до 1 вересня, і більша його частина буде передана на баланс нового оператора ГТС.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році уряд ініціював реформу "Нафтогазу України" з метою виконання вимог Третього енергетичного пакету Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам.

В рамках даної реформи 9 листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії - оператора ГТС - акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" (МДУ).

В середині грудня 2016 року голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив, що у зв'язку з розглядом взаємних позовів держхолдингу і російського газового монополіста "Газпром" компанія "Магістральні газопроводи України" має повноцінно запрацювати в третьому кварталі 2017 року.

16 січня 2017 року Кабмін призначив виконуючим обов'язки голови МДУ Валерія Ноздріна. У середині червня було затверджено перелік активів газотранспортної системи країни і план їх передачі від держкомпанії "Укртрансгаз" до нового оператора ГТС.