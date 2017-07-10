У Кабміні назвали ціну імпортного газу для України

Середня митна вартість імпортного природного газу для України в період з 1 по 30 червня поточного року склала 5556 гривні, або 213,7 долара за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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"Державна фіскальна служба України розрахувала середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 червня 2017 року і складову 5556 гривень, або 213,7 долара США за тисячу кубометрів", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, середня митна вартість імпортного природного газу для України в травні поточного року становила 5507 гривень, або 208,4 долара за тисячу кубометрів.