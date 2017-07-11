Збутові газопостачальні компанії не можуть пояснити заборгованість перед "Нафтогазом" – Коболєв

Збутові газопостачальні компанії (облгаз-збут) не можуть обгрунтувати заборгованість у розмірі близько 10 млрд грн за придбаний у національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» природний газ, повідомив журналістам очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

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«Зараз ситуація з облгаз-збут критична. Вони винні нам близько 30 млрд грн. Це не пояснюється заборгованістю, яку перед ними має бюджет. Вона набагато менше - приблизна різниця становить 10 млрд грн, і ми не можемо отримати пояснення, чому ми їх досі не отримали. Це схоже на банальну бульбашку, яка скоро лопне, і від цього всім буде тільки гірше», - сказав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня цього року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), видала ліцензію «Газопостачальній компанії «Нафтогаз України», яка входить до складу активів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», на постачання природного газу кінцевим споживачам.

На початку квітня «Нафтогаз» звернувся до НКРЕКП і Антимонопольного комітету з проханням усунути необґрунтовану монополію групи компаній бізнесмена Дмитра Фірташа Group DF, яка займає значну частку на ринку розподілу й постачання природного газу кінцевим споживачам.

Згідно з позицією холдингу, більшість компаній-постачальників газу (так звані «облгаз-збут») належать групі Group DF і є непотрібними посередниками на ринку газу для населення, оскільки вони не несуть відповідальності та ризиків, пов'язаних із поставками газу, і не створюють додаткової цінності для споживачів.

Також у держхолдингу заявляли, що «Нафтогаз» готовий самостійно (без допомоги облгаз-збут) реалізувати свій газ кінцевим споживачам.

Довідка УНІАН. Структури бізнесмена Дмитра Фірташа контролюють понад 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.

НАК «Нафтогаз України» є оптовим покупцем газу за імпортним напрямком, а також у своєї дочірньої структури - найбільшої газовидобувної компанії «Укргазвидобування». Згідно з Порядком спеціальних зобов'язань, які покладено на держхолдинг Кабміном, «Нафтогаз» зобов'язаний продавати куплений газ облгаз-збут. Таким чином, «Нафтогаз» не має доступу на ринок роздрібних продажів газу для потреб населення.