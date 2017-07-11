Ціни на нафту повернулися до зростання через збільшення попиту

Світові ціни на нафту помірно зростають у вівторок вранці на тлі збільшення попиту на сировину, трейдери також продовжують відігравати коментарі про можливу участь представників Лівії і Нігерії у зустрічі ОПЕК та інших нафтовидобувних країн (ОПЕК+), повідомляє Прайм.

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Станом на 7:02 за Києвом вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,38% - до 47,06 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,36% - до 44,56 долара за барель.

Зростання нафтових цін частково викликано зростанням попиту на сировину, очікуваного в найближчі тижні, передає агентство Reuters з посиланням на трейдерів. Інвестори продовжують відігравати заяви про майбутню зустріч ОПЕК+. У понеділок міністр нафти Кувейту Ессам аль-Марзук заявив, що представники Лівії і Нігерії можуть взяти участь у наступній зустрічі, яка відбудеться 24 липня.

"Трейдери стурбовані тим фактом, що зростання видобутку в Нігерії та Лівії, які відновлюються після внутрішніх конфліктів, буде продовжувати ослаблення угоди країн ОПЕК і Росії про скорочення видобутку", - наводить агентство слова інвестиційного аналітика Rivkin Securities Вільяма О Лафлина (William O Loughlin).

ОПЕК та низка країн, які не входять до організації, домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. У травні термін її дії було продовжено на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року.