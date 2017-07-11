Рада покращила механізм фінансування робіт з радіоактивними відходами

Верховна Рада прийняла пакет законопроектів, які відновлюють цільове фінансування і використання державного Фонду поводження з радіоактивними відходами (РАВ), що дозволить відновити його накопичувальний статус та профінансувати виконання державної програми з утилізації таких відходів.

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Зокрема, за ухвалення законопроекту №6435 "Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами щодо покращення механізму фінансування діяльності по поводженню з радіоактивними відходами" проголосував 231 народний депутат при необхідних для ухвалення рішення мінімумі в 226 голосів.

"Планується до 2019 року повністю перейти до фінансування діяльності по поводженню з радіоактивними відходами за рахунок його (Фонду поводження з радіоактивними відходами – УНІАН) коштів. Кошти будуть використані на розвиток системи поводження з радіоактивними відходами, будівництво сховищ тривалого заощадження, наукових досліджень", - сказав, представляючи законопроект, народний депутат, представник парламентського підкомітету з питань екологічної політики, природокористування та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Іван Рибак.

Депутати також прийняли законопроекту №6436 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо вдосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами". За прийняття зазначеного законопроекту проголосували 256 народних депутатів.

За словами міністра екології Остапа Семерака, на сьогоднішній день Фонд РАВ системно недофінансований.

"Створення такого фонду дозволить додатково залучати кошти міжнародних партнерів", - зазначив Семерак

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук повідомляв, що агентство розробило ці законопроекти, які вносять зміни в Бюджетний кодекс і закон "Про поводження з РАВ" для того, щоб відновити цільове призначення фонду.

За словами Петрука, в даний фонд надходять щорічно близько 800 мільйонів гривень внесків, які закладені в тарифі на електроенергію для компанії-оператора АЕС "Енергоатом". На сьогодні ці кошти розподіляються на поточні потреби агентства, тоді як фонд має фінансувати тільки інфраструктуру і роботи по поводженню з РАВ.

Також Петрук зазначав, що прийняття цих законопроектів дозволить відновити накопичувальний статус фонду, тобто гроші у ньому будуть накопичуватися з року в рік (при обмеженому їх використанні), що дозволить профінансувати будівництво дуже дорогих сховищ або інших об'єктів. 11 травня ці проекти було схвалено на засіданні Кабміну.

Довідка УНІАН. Радіоактивні відходи – це відходи, які не мають господарської цінності, містять радіоактивні ізотопи хімічних елементів і є джерелом радіоактивного випромінювання. Вони утворюються в результаті роботи атомної енергетики, військових програм, а також після завершення експлуатації іншого устаткування, що містять джерела іонізуючого випромінювання.