Іран має намір до 2021 року збільшити нафтовидобуток майже в 1,5 раза
Крім того, країна має намір збільшити видобуток газу до 1,65 мільярда кубометрів на день.
Іран має намір збільшити видобуток нафти до 5,7 мільйона барелів на день до 2021 року, тобто, майже в півтора рази від нинішніх рівнів, випливає зі слів заступника міністра нафти країни Аміра Хуссейна Заманінії (Amir Hossein Zamaniniya), повідомляє Прайм.
Читайте такожTotal витратить не менше мільярда доларів на видобуток газу в Ірані
"По видобутку нафтової ми очікуємо досягти до 2021 році 5,7 мільйона (барелів на день - ред.). Зараз видобуток становить трохи менше 4 мільйонів, близько 3,9 мільйона", - сказав він журналістам в кулуарах 22-го Всесвітнього нафтового конгресу.
Крім того, країна має намір наростити видобуток газу. "До кінця 2021 року це буде близько 1,65 мільярда кубічних метрів", - сказав він.
ОПЕК та низка країн, що не входять в організацію, домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення своєї здобичі нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня, з яких 300 тисяч припадають на Росію. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. У травні термін його дії був продовжений на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року.
При цьому Іран за умовами угоди отримав можливість, навпаки, наростити видобуток - до досанкционного рівня. До введення міжнародних санкцій проти країни країна видобувала нафту в обсязі трохи більше 4 мільйонів барелів на добу. Після зняття обмежень у січні 2016 року країна прагне збільшити експорт нафти, щоб повернути частку ринку, втрачену через санкції.