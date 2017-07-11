Іран має намір до 2021 року збільшити нафтовидобуток майже в 1,5 раза

Іран має намір збільшити видобуток нафти до 5,7 мільйона барелів на день до 2021 року, тобто, майже в півтора рази від нинішніх рівнів, випливає зі слів заступника міністра нафти країни Аміра Хуссейна Заманінії (Amir Hossein Zamaniniya), повідомляє Прайм.

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"По видобутку нафтової ми очікуємо досягти до 2021 році 5,7 мільйона (барелів на день - ред.). Зараз видобуток становить трохи менше 4 мільйонів, близько 3,9 мільйона", - сказав він журналістам в кулуарах 22-го Всесвітнього нафтового конгресу.

Крім того, країна має намір наростити видобуток газу. "До кінця 2021 року це буде близько 1,65 мільярда кубічних метрів", - сказав він.

ОПЕК та низка країн, що не входять в організацію, домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення своєї здобичі нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня, з яких 300 тисяч припадають на Росію. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. У травні термін його дії був продовжений на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року.

При цьому Іран за умовами угоди отримав можливість, навпаки, наростити видобуток - до досанкционного рівня. До введення міжнародних санкцій проти країни країна видобувала нафту в обсязі трохи більше 4 мільйонів барелів на добу. Після зняття обмежень у січні 2016 року країна прагне збільшити експорт нафти, щоб повернути частку ринку, втрачену через санкції.