В Україні знизилася ціна реалізації нафти
17:48, 11 липня 2017Енергетика
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У червні фактична ціна реалізації «чорного золота» знизилася на 7,7% - до 8718 грн/т.
Ілюстрація REUTERS
Фактична ціна реалізації нафти та конденсату в Україні, яка використовується для визначення розміру плати за користування надрами, в червні 2017 року знизилася на 7,7% порівняно з травнем, склавши 8718 грн/тонна.
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Відповідна інформація опублікована на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Як повідомляв УНІАН, фактична ціна реалізації нафти і конденсату в Україні в травні становила 9448 грн/тонна.
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