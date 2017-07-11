В Україні знизилася ціна реалізації нафти

Фактична ціна реалізації нафти та конденсату в Україні, яка використовується для визначення розміру плати за користування надрами, в червні 2017 року знизилася на 7,7% порівняно з травнем, склавши 8718 грн/тонна.

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Відповідна інформація опублікована на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, фактична ціна реалізації нафти і конденсату в Україні в травні становила 9448 грн/тонна.