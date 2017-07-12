В "Укренерго" проводять обшуки (фото)

У центральному офісі державної компанії - оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго" співробітники прокуратури проводять обшуки.

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Про це заявив директор з комунікацій та міжнародного співробітництва "Укренерго" Михайло Бно-Айріян на своїй сторінці в Facebook.

"Ну що, у нас обшуки! Схоже, хвиля боротьби з тими, хто намагається змінити країну і реформувати застиглі держпідприємства, дійшла і до нас", — написав він.

За його словами співробітників "Укренерго" не пускають на робочі місця.

У прес-службі компанії також прокоментували обшуки.

«Вчора ми розповіли усім про те, що нам вдалося зберегти для країни близько 6,7 млрд грн, які раніше просто розчинилися в надрах нашого великого підприємства. І ось вже вранці до нас прийшла Генпрокуратура з обшуками. Мабуть, шукають докази нашої перемоги. Людей не пускають на свої робочі місця, ситуація вкрай напружена. Ми будемо тримати вас в курсі перебігу подій», - сказано в повідомленні.

Пізніше про обшуки у собі вдома повідомив і. о. глави «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року в офісі «Укренерго» були проведені обшуки правоохоронними органами, а також було відсторонено від виконання своїх обов'язків колишнього директора компанії - Юрія Касіча.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.