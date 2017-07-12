Генпрокуратура провела обшуки і в голови "Укренерго"

Співробітники Генеральної прокуратури України провели обшуки і в будинку голови державної компанії - оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго» Всеволода Ковальчука, про це він повідомив на своїй офіційній сторінці Facebook.

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«День розпочався з чудових новин. Сьогодні в офіс «Укренерго», до мене додому, можливо, до ряду інших співробітників компанії прийшли з обшуками співробітники Генпрокуратури відповідно до кримінального провадження, яке вони розпочали у квітні цього року, - сказав Ковальчук. - Виходячи з фабул рішень, обшуки проводяться у зв'язку із здійсненням «Укренерго» статутної діяльності, тобто складанням багаторічного плану розвитку ОЕС України, інвестпрограм, здійсненням закупівельної і будівельної діяльності. Виходячи з текстів, які ми бачимо, - в цьому вбачається правопорушення».

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в прес-службі «Укренерго» повідомили, що співробітники Генеральної прокуратури України проводять обшуки в центральному офісі компанії.

У жовтні 2015 року в офісі «Укренерго» були проведені обшуки правоохоронними органами, а також було відсторонено від виконання своїх обов'язків колишнього директора компанії - Юрія Касіча.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.