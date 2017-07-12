"Укрнафтобуріння" в першому півріччі збільшило видобуток газу на 65%

ПРАТ "Укрнафтобуріння", співвласниками якого є Ігор Коломойський і Віталій Хомутинник, за підсумками січня-червня 2017 року збільшило видобуток газу на 64,6% (на 73 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2016 року, до 186 млн куб. м, передає 112.ua.

Згідно з прес-релізом компанії, видобуток нафти з газоконденсатом за підсумками першого півріччя зріс на 75% (на 9 тис. тонн) – до 21 тис. тонн.

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"Значне збільшення виробничих показників у І півріччі 2017 року стало можливим завдяки інвестиціям у розвідку і програму інтенсифікації видобутку активних свердловин", - зазначив керівник департаменту геології Володимир Новіков.

За його словами, за останні три квартали "Укрнафтобуріння" ввело в експлуатацію три нові свердловини, до кінця липня заплановано запуск ще однієї нової свердловини, що дозволить додатково наростити обсяги видобутку у ІІ півріччі.

Крім того, наприкінці 2017 - початку 2018 року компанія має намір ввести в експлуатацію ще щонайменше чотири нові свердловини.

Видобуток газу "Укрнафтобуріння" в 2016 році склав 259 млн куб. м, нафти і конденсату – 29 тис. тонн.

Як повідомлялося, "Укрнафтобуріння" в 2016 році збільшило чистий прибуток вдвічі (на 475,152 млн грн) порівняно з 2015 роком, до 960,151 млн грн, чистий дохід – на 54,2% (на 1 млрд 151,081 млн грн), до 3 млрд 247,039 млн грн.

"Укрнафтобуріння" – одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. З 2010 року розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище (Краснокутський район, Харківська область). Компанія експлуатує 22 газоконденсатні і нафтогазові свердловини. В межах договорів про спільну діяльність додатково експлуатує 10 газоконденсатних свердловин.