Генпрокуратура назвала причину обшуків в "Укренерго"

Генеральна прокуратура України спільно з працівниками Департаменту захисту економіки Нацполіції та Державної фіскальної служби проводили обшуки в приміщеннях «Укренерго» в рамках розслідування схеми розкрадання державних коштів.

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Про це повідомила прес-служба ГПУ.

«Генпрокуратурою проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації злочинної схеми розкрадання державних коштів, зловживання владою або службовим становищем, службового підроблення тендерної документації посадовими особами ДП «НЕК Укренерго» в особливо великих розмірах за співучасті службових осіб Національної комісії з регулювання ринку енергетики і комунальних послуг, а також ряду суб'єктів господарської діяльності, шляхом організації закупівель товарів, робіт і послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України», - сказано в повідомленні.

В даний час в рамках кримінального провадження за постановою суду обшуки проводяться по всій території України.

«В даний час в рамках кримінального провадження за постановою суду проводяться обшуки по всій території України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального злочину», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня у прес-службі «Укренерго» повідомили, що співробітники Генеральної прокуратури України проводять обшуки в центральному офісі компанії.

Також працівники ГПУ провели обшуки в будинку голови державної компанії-оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго» Всеволода Ковальчука.

У жовтні 2015 року в офісі «Укренерго» були проведені обшуки правоохоронними органами, а також був відсторонений від виконання своїх зобов'язань колишній директор компанії – Юрій Касич.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.