Запаси антрацитового вугілля на ТЕС зросли одразу на 7%

14:13, 12 липня 2017
Енергетика
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Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на ТЕС за тиждень збільшилися майже на 7%, до 746 тисяч тонн.

Ілюстрація REUTERS

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 5 по 12 липня поточного року збільшилися на 6,8% – до 745,5 тисячі тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 4,8% – до 1,675 мільйона тонн з 1,759 мільйона тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 1,5% – до 2,420 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон заявляв, що Україна для проходження наступного опалювального сезону повинна накопичити до середини жовтня 2017 року 1,8 мільйона тонн антрациту та 2-2,2 мільйона тонн вугілля газових марок.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з непідконтрольною території Україні. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції із зони АТО наприкінці січня 2017 року.

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Теги: #запаси вугілля