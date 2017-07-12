Польща з вересня збільшить потужності для постачання газу до України

Державна компанія-оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» і польська Gaz-System маємо намір збільшити потужності з транспортування природного газу в напрямку України з 1 вересня 2017 року, повідомляє прес-служба Gaz-System.

Читайте такожУ Кабміні назвали ціну імпортного газу для України

Згідно з повідомленням, через газовимірювальну станцію «Германовичи» з 1 вересня по 30 квітня можна буде поставляти 250 тис. куб. м газу на годину, в період з 1 травня по 31 серпня – 167 тис. куб. м газу на годину.

Вільна пропускна здатність буде пропонуватися на аукціонах.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу, що на 7,8% більше, ніж у 2015 році. Минулого року «блакитне» паливо імпортувалося тільки з країн ЄС, зокрема, зі Словаччини – 9,1 млрд куб. м, Угорщини – 1 млрд куб. м та Польщі – 1 млрд куб. м.