Міжнародний трейдер Trafigura у 8 разів збільшив поставки газу до України

Міжнародний трейдер Trafigura в червні в 8 разів збільшив обсяги поставок природного газу до України на адресу своєї дочірньої компанії «Трафігура Україна» у порівнянні з імпортом в травні. Про це OilNews повідомили в «Консалтинговій групі А-95».

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У червні «Трафігура Україна» отримала по імпорту від своєї материнської компанії 62 млн куб. м, тоді як у травні обсяг становив близько 8 млн куб. м. Trafigura здійснює поставку через всі три можливих маршрути – Польщу, Словаччину та Угорщину, при цьому основний обсяг був завезений через Угорщину. Ні в червні, ні в травні Trafigura не продавала газ нікому з українських трейдерів, крім своєї дочірньої компанії.

Нагадаємо, в травні Trafigura відкрила своє представництво в Києві і почала брати участь в електронних торгах природним газом на «Українській енергетичній біржі» (КЕБ). Також міжнародний трейдер запустив українську версію свого сайту. У квітні Trafigura перемогла на тендері «Укртрансгазу» на поставку 218 млн куб. м газу для технологічних потреб ГТС.

ТОВ «Трафігура Україна» зареєстрована 6 липня 2016 року 99,5% статутного капіталу компанії належить нідерландській Trafigura Venchures, решта 0,5% – Наталії Афанасьєвій.

Trafigura – третій у світі сировинний трейдер після Vitol і Glencore, що спеціалізується на торгівлі металами, газом, нафтою і мінеральними добривами. Його виручка за 2016 р. становила $98,1 млрд. Компанія має 65 офісів у 36 країнах світу.