Нафта в мінусі: торгується нижче $48 за барель

Ціни на нафту стабільні вранці в четвер: високий попит на сировину в Китаї підтримав котирування, але побоювання гравців ринку щодо хронічного надлишку пропозиції стримали подальший підйом.

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Ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,08 відсотка до $47,70 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $45,44 за барель, що на 0,11 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Китай імпортував 212 мільйонів тонн нафти, або 8,55 мільйона барелів на добу, в першому півріччі 2017 року, що перевищує показник аналогічного періоду минулого року на 13,8 відсотка, повідомило в четвер Головне митне управління Китаю.

Таким чином, Китай зберіг за собою статус найбільшого імпортера нафти.

Основним фактором тиску на котирування. як і раніше, залишаються побоювання інвесторів щодо хронічного надлишку пропозиції, незважаючи на скорочення видобутку нафти в рамках глобального пакту ОПЕК+.

Видобуток нафти ОПЕК в червні зріс на 393.000 барелів в добу до 32,611 мільйона барелів в добу, йдеться в щомісячному звіті групи.

Основним драйвером зростання видобутку нафтокартелю в попередньому місяці стало нарощування виробництва сировини в Лівії та Нігерії, які не входять в глобальний нафтовий пакт.

У той же час, як відзначають аналітики, незважаючи на збереження перенасичення ринку, позитивна динаміка все ж є.

Зокрема, запаси нафти в США зменшилися за тиждень, що завершився 7 липня, на 7,56 мільйона барелів до 495,35 мільйона барелів, тоді як аналітики передбачали зниження на 2,9 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA).