До осені на українські ТЕС може надійти понад 225 тисяч тонн африканського вугілля

Державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" (Одеська область) планує до вересня відправити на українські теплоелектростанції понад 225 тисяч тонн дефіцитного антрацитового вугілля з Південної Африканської Республіки.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі порту, в липні-серпні підприємство планує виконати розвантаження трьох суден, що прибули з ПАР, і відправити на теплоелектростанції понад 225 тисяч тонн енергетичного вугілля.

Згідно з графіком, 21 липня судно Panamax Zhao Yaung Feng доставить до України другу партію антрациту для ТЕС ДТЕК. Розвантажити судно планується за три доби.

Як зазначив в. о. директора держпідприємства "МТП "Южний" Віталій Жуковський, в даний час порт очікує партію вантажу з ПАР, і готовий оперативно виконати відправку вагонів з вугіллям. За його словами, перше судно Panamax Alexander з 75 тисяч тонн вугілля марки "А" було розвантажено біля причалу підприємства наприкінці травня за 2,5 доби. Ще за 2 тижні, згідно з планом, вантаж прибув на теплоелектростанції.

"На 2017 ДТЕК законтрактував 675 тисяч тонн вугілля в ПАР з можливістю збільшення поставок в 1 мільйон тонн. Крім енергетичного вугілля, до 1 вересня ДП "МТП "Южний" планує розвантажити понад 130 тисяч тонн імпортного коксівного вугілля і експортувати більше 1,54 мільйона тонн ЗРС", - сказав Жуковський.

Відзначається, що за 6 місяців цього року порт "Южний" виконав перевалку 6,6 мільйона тонн вантажів, з яких 97% - вантажі підприємств групи СКМ, у тому числі, імпортне вугілля становило близько 24%, руда і метал ("Метінвест") - 76%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, за останній тиждень (з 5 по 12 липня) запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій збільшилися на 6,8% – до 745,5 тисячі тонн.

Питання постачання вугіллям теплової генерації особливо гостро постало після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО в кінці січня.

Довідка УНІАН. Морський торговий порт "Південний" – найбільший за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це самий глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 метра, глибини біля причалів – 14-15,5 метра). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 кілометра.