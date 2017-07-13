Європейські транспортні оператори мають намір модернізувати українську ГТС - президент

Європейські транспортні оператори мають намір спільно модернізувати і експлуатувати українську газотранспортну систему, повідомив президент України Петро Порошенко на прес-конференції за результатами зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером в Києві в рамках саміту Україна-ЄС.

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"Є намір європейських газотранспортних операторів спільно модернізувати і експлуатувати українську газотранспортну систему і сховища", - сказав Порошенко.

Також глава держави повідомив про намір провести в 2018 році конференцію з використання можливостей ГТС України.

"Ми запропонували Європейської комісії також провести в 2018 році конференцію, міжнародний форум щодо перспектив використання газотранспортної системи України під умовною назвою "Потенційні можливості газотранспортної системи України для енергетичної безпеки Європи", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що Україні необхідно розвивати ГТС перед обличчям російських політично мотивованих газотранспортних проектів в Європі.

"Також переконаний, що врешті-решт нам вдасться зупинити реалізацію політично мотивованих російських проектів", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, залучення європейської компанії до управління газотранспортною системою України дозволить нашій країні зберегти статус транзитної держави.

Згідно з транзитним контрактом від 2009 року між "Нафтогазом України" і "Газпромом", російська компанія зобов'язана щорічно, протягом 10 років, прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу. "Газпром" жодного разу не виконав цю умову.

В поточному році Міненерговугілля прогнозує обсяг транзиту газу через ГТС на рівні 90 мільярдів кубометрів.

Росія намагається реалізувати проект "Північний потік-2", що передбачає будівництво в обхід України двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із вже існуючої першою ниткою "Північного потоку".