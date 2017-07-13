Нацкомісія збільшила плату "Укргідроенерго" за електроенергію в 1,5 раза

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення збільшити плату за відпуск електроенергії компанією-оператором ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго" в 1,5 раза - до 33,99 копійки/кВт-год, а також збільшила розмір інвестиційної програми компанії на 2017 рік на 24% - до 4,734 мільярда гривень. Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні комісії.

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Крім цього, НКРЕКП переглянула ставки плати за робочу потужність і знизила ставку на третій квартал на 50% - до 138,4 тисячі гривень за 1 МВт, на четвертий – на 1,3%, до 134,5 тисячі гривень за 1 МВт.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2017 року НКРЕКП прийняла рішення знизити плату на відпуск електроенергії для "Укргідроенерго" на 22,3% - до 21,7 копійки/кВт-год, а також збільшила розмір інвестиційної програми компанії на 2017 рік на 9,5% - до 3,839 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Компанія "Укргідроенерго" експлуатує 103 гідроагрегати на 10 гідроелектростанціях на Дніпрі та Дністрі, загальна встановлена потужність яких становить 5744 МВт. Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.