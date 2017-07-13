В "Укртрансгазі" пояснили зниження транзиту газу

Державна компанія-оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" пояснює зниження транзиту російського газу через територію України плановим ремонтом на газопроводі "Союз".

Читайте такожНовий оператор української ГТС почне роботу вже в 2018 році

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, з 11 по 13 липня 2017 року оператор української газотранспортної системи проводить шостий в поточному році комплекс планово-профілактичних і ремонтних робіт (ППР) на транзитних магістральних газопроводах.

"У зв'язку з цим погоджено відключення ділянки магістрального газопроводу "Союз" (1724-1754 км), і, відповідно, заплановано істотне зменшення обсягу транзиту російського газу по території України. На період проведення робіт прийом природного газу в українську ГТС з Російської Федерації обмежений до 230 мільйонів кубометрів на добу (через ГВС Суджа), а транспортування блакитного палива в європейські країни (через ГВС Берегово, Теково, Ужгород) - до 220 мільйонів кубометрів на добу", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що план проведення планово-профілактичних і ремонтних робіт на транзитних газопроводах у 2017 році був узгоджений між "Укртрансгазом", "Газпромом" та операторами ГТС європейських країн.

За даними "Укртрансгазу", станом на 13 липня добові обсяги транзиту російського газу через українську ГТС становили 193,9 мільйона кубометрів на добу.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня цього року добові обсяги транзиту російського газу через українську газотранспортну систему (ГТС) досягли рекордних показників за останні 6 років – 270,9 мільйона кубометрів.

Транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів. За перше півріччя 2017 року транзит газу зріс на 21% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – 45,7 мільярда кубометрів.

За даними "Укртрансгазу", українська ГТС може забезпечувати транзит природного газу з Росії в країни ЄС і Молдову в умовах значного коливання добових обсягів попиту на західному кордоні України, а саме – в діапазоні 250 мільйонів кубометрів на добу. Крім того, її робота є більш надійною і прозорою порівняно з газопроводами "Турецький потік", "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2", які будуються (або вже побудовані) Росією в обхід території України.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".