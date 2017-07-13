Китайці планують побудувати на Миколаївщині вітрову електростанцію

Китайська компанія TBEA International Ltd вивчає питання будівництва в Миколаївській області вітрової електростанції потужністю 500 МВт, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості за підсумками робочої зустрічі з представниками компанії.

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"Під час зустрічі обговорили низку питань, пов'язаних з реалізацією проекту будівництва вітрової електростанції потужністю 500 МВт в Миколаївській області", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що представники компанії повідомили про зацікавленість в участі у низці проектів, визначили основні переваги та зазначили, що пілотний проект в Україні вже пройшов всі необхідні експертизи і отримав позитивний висновок, у тому числі про вплив на навколишнє середовище.

У прес-службі Міненерговугілля повідомили, що TBEA є провідним виробником сучасного енергетичного обладнання.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2014 року Кабінет міністрів затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року, який передбачає збільшення частки відновлюваних джерел у загальному балансі генерації електроенергії з 6-8% (показник на сьогодні) до 11%.

Головним механізмом для стимулювання розвитку такої енергетики в Україні є "зелені" тарифи – спеціально високі (вище, ніж у інших видів генерації), затверджені законом, ціни на електроенергію, яка виробляється з відновлюваних джерел.

За даними Міненерговугілля, за 5 місяців 2017 року частка альтернативних джерел генерації в загальному балансі виробництва електроенергії склала 8,9% (з урахуванням великих ГЕС і ГАЕС).