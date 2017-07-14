Ціни на нафту зростають після публікації доповіді МЕА

Світові ціни на нафту зростають у п'ятницю вранці на оптимізмі інвесторів, пов'язаному з поліпшенням прогнозу Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) по попиту на нафту в 2017 році, повідомляє Прайм.

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"Станом на 07:29 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,23% - до 48,53 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,17%, до 46,16 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в четвер МЕА покращило прогноз щодо попиту на нафту в 2017 році - на 160 тисяч барелів на день, до 98 мільйонів барелів на добу. У попередній доповіді світовий попит на нафту очікувався на рівні 97,84 мільйона барелів на добу. При цьому зростання показника порівняно з 2016 роком становитиме 1,4 мільйона барелів на день.

Попит на нафту в 2018 році, за прогнозом, зросте на 1,4 мільйона барелів на день, до 99,4 мільйона барелів на добу. Прискорене зростання показника країн поза Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) компенсуватиме можливе його зниження з боку країн ОЕСР.

"Як стало відомо виданню The Wall Street Journal від керівника відділу досліджень фірми цінних паперів Guotai Junan International Грейс Лю, ринок нафтових ф'ючерсів відновлюється, хоча і повільніше, ніж очікувалося раніше", - підкреслює видання.

Крім того, трейдери очікують публікації тижневої статистики за кількістю нафтових і газових бурових установок у США від американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE) пізніше в п'ятницю. За підсумками що завершився 7 липня робочого тижня кількість бурових установок у США зросла на 12 штук, або на 1,3%, до 952 одиниць. У річному виразі кількість бурових установок зросла на 512 штук, або в 2,2 рази.