Приватні облгази мають платити за користування газорозподільними мережами - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході години запитань до уряду у Верховній Раді закликав парламент підтримати законопроект, що дозволяє нараховувати плату за користування газорозподільними мережами, які на даний момент експлуатуються приватними облгазами на безкоштовній основі.

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"Нам потрібно прийняти закон, який дозволить нараховувати плату за користування мережами. В тому числі ми працюємо над тим, щоб дати місцевим органам влади можливість керування мережами на рівні міст, районів і так далі. Як тільки ми знайдемо правильне юридичне рішення, в тому числі за підтримки українського парламенту - потрібен закон, який дозволить нам нараховувати плату за користування мережами, - ми це зробимо", - сказав Гройсман.

При цьому голова уряду підкреслив, що у разі виявлення фактів неправомірної передачі мереж у користування приватним компаніям будуть негайно прийняті заходи по їх поверненню в держуправління.

"Якщо ми побачимо під час нашої роботи, що були зловживання під час передачі (мереж в управління приватним компаніям - УНІАН), ми негайно будемо приймати всі юридичні заходи щодо повернення державного в державу", - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, уряд 12 липня підтримало і направив у Верховну Раду проект закону, який знімає заборону на концесію і оренду газорозподільних систем (ГРС) або їх складових, власником яких є держава.

21 лютого Кабмін затвердив проект типового договору оренди ГРС і примірного договору експлуатації цих мереж, які необхідні для подальшої передачі ГРМ в оренду компаніям-облгазам, а також доручив Фонду держмайна Міненерговугілля провести інвентаризацію цих активів до кінця 2018 року.