"Нафтогаз" шукає фахівців для антикорупційних розслідувань

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» оголосив тендер очікуваною вартістю до 25 млн грн на послуги з проведення незалежних фінансових та антикорупційних розслідувань всередині холдингу з метою виявлення і ліквідації наслідків неправомірних дій, у тому числі і випадків економічного шахрайства, повідомила прес-служба «Нафтогаз».

Читайте також"Нафтогаз" за півроку сплатив до держбюджету 68 мільярдів гривень

Згідно з повідомленням, послуги, які повинні бути надані підрядником до 31 грудня 2018 року, будуть включати розслідування: підозрілих операцій; фальсифікації фінансової звітності; порушень нормативно-правової бази; хабарництва і корупції; неналежних бізнес-відносин; незаконного присвоєння активів; конфлікту інтересів.

Очікується, що залучення міжнародних експертів сприятиме побудові ефективної внутрішньої системи протидії корупції та вдосконалення бізнес-процесів у групі.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – до 11:00 14 серпня 2017 року.

Серед вимог до потенційних учасників тендеру – наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду проведення фінансових та антикорупційних розслідувань, в тому числі на території ЄС або США і на території України. Крім того, учасник повинен підтвердити наявність належним чином обладнаного офісу/офісів на території країн ЄС, один з яких повинен бути розташований на території Великобританії.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.