Южно-Українська АЕС відключила на ремонт другий енергоблок

Енергоблок №2 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості, об’єкт відключено сьогодні вночі о 2.39 відповідно до попередньої заявки.

Під час перехідних процесів відключення енергоблока порушень умов та меж безпечної експлуатації не було.

Обладнання третього енергоблока ЮУАЕС працює в заданому режимі.

На першому енергоблоці триває капітальний планово-попереджувальний ремонт.

Радіаційний стан на атомній станції відповідає нормам безпеки. Радіаційній фон на промисловому майданчику перебуває на рівні природних фонових значень, які було заміряно до пуску АЕС. На 15 липня 2017 року він становить 0,1 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин в навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат № 3).