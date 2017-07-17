Високий попит у Китаї підтримав ціни на нафту

Ціни на нафту були стабільні вранці в понеділок: підтримкою котирувань стали уповільнення темпів зростання кількості бурових у США і високий попит на сировину в Китаї.

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Ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,08 відсотка до $48,95 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $46,58 за барель, що на 0,09 відсотка вище попереднього закриття, повідомляє Рейтер.

Кількість бурових установок в США минулого тижня збільшилася на дві штуки до 765, показали в п'ятницю дані нафтосервісної компанії Baker Hughes.

У той же час темпи зростання кількості бурових за останній місяць знизилися до мінімуму з листопада 2016 року.

Серед інших факторів підтримки інвестори називають високий попит на сировину з боку китайських нафтопереробних заводів.

Зокрема, у червні завантаження китайських НПЗ в річному порівнянні зросло на 2-3 відсотки до 46,08 мільйона тонн, або 11,21 мільйона барелів на добу, випливає з даних Національного бюро статистики Китаю.

Цей показник лише трохи поступається рекорду грудня в 11,26 мільйона барелів на добу.

У той же час, деякі аналітики застерігають від надмірного оптимізму, відзначаючи, що вищезазначені чинники – високий попит у Китаї та уповільнення бурової активності в США – швидше за все, допоможуть встановити нижній поріг цін на нафту, ніж стимулювати їх подальше зростання.