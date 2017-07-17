Запаси газу в українських сховищах збільшилися до 12,3 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 8 по 15 липня зросли на 3,3%, або на 391 млн куб. м, - до 12,320 млрд куб. м з 11,929 млрд куб. м. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Читайте такожЄБРР може не видати "Нафтогазу" наступний транш на купівлю газу – Коболєв

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу до підземних сховищ станом на 15 липня становив близько 57,7 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про плани з нагромадження в підземних газових сховищах (ПГС) України на 1 жовтня 2017 року 17 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2017-2018 років.

При підготовці до опалювального періоду 2016-2017 років Міненерговугілля також наполягало на необхідності нагромадити 17 млрд куб. м газу, тоді як керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 млрд куб. м буде цілком достатньо.

У результаті, в опалювальний сезон 2016-2017 років Україна ввійшла із запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м і завершила сезон з 8,4 млрд куб. м.