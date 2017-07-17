Державна компанія - оператор ГЕС і ГАЕС - "Укргідроенерго" приводить структуру у відповідність до європейських вимог.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота під час презентації нової структури товариства для представників Світового Банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

"Ми адаптуємо управлінську і організаційну структуру під виклики часу. Головний виклик це - європейська інтеграція нашої енергосистеми. В умовах війни маємо створити інфраструктуру, яка забезпечить стабільне електропостачання і необхідну якість електроенергії для споживачів. Це потребує мобілізації наявних ресурсів, випереджального впровадження сучасних технологій, застосування нових підходів і практик» - зазначив Ігор Сирота.

У рамках заходу були представлені головні напрямки реорганізації ПрАТ «Укргідроенерго», які передбачатимуть декілька нововведень. Зокрема, запровадження Наглядової ради та посади корпоративного секретаря передбачено в рамках удосконалення саме корпоративного управління.

Реформування організаційної структури передбачає в першу чергу удосконалення наступних функцій: стратегії та інвестицій, контролю, аудиту та внутрішньої безпеки, управління персоналом та соціальними питаннями.

Планується також створення бюджетно-інвестиційного комітету для прийняття ефективних рішень щодо розподілу ресурсів та доцільності інвестицій та затвердження програми корпоративно-соціальної відповідальності щодо охорони навколишнього середовища.

«Ми маємо відкритися для громадян, бо ми були і будемо державною компанією, і хочемо, щоб громада знала і розуміла, як приймаються рішення в компанії, перебігають процеси, могла впливати на рішення і підтримувала наші дії. Ось чим обумовлена необхідність реорганізації, після якої Укргідроенерго стане найбільш інноваційною компанією енергетичного сектору України. Саме таке завдання я ставлю всім службам товариства» - підсумував гендиректор.

Міжнародні партнери підтримали реформу корпоративного управління Укргідроенерго, підкресливши її необхідність та значимість у сучасних умовах змін на ринку електроенергії.

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталія Бойко зазначила: «Я вдячна керівництву за ініціативу такої зустрічі, а також за підсилення діяльності в напрямку екології, адже це питання сьогодні гостро стоїть у суспільстві».

Крім того, заступник міністра зауважила, що міністерство координуватиме процес реформування та сприятиме в отриманні якісної консультаційної допомоги від зовнішніх консультантів у галузі корпоративного управління.