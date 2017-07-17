ЄС допоможе Україні визначити ефективну модель використання підземних сховищ газу

Україна і Європейський Союз почали проект комплексного вивчення українських підземних сховищ газу (ПСГ), повідомила прес-служба Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України».

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Згідно з повідомленням, установче засідання щодо проектум відбулося 12 липня 2017 року, в якому взяли участь представники «Нафтогазу», «Укртрансгазу», Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Секретаріату Енергетичного співтовариства, «Магістральних газопроводів України» і міжнародні консультанти , відібрані ЄС.

«Реалізовуватиме проект консорціум, до якого входять один зі світових лідерів з управлінського консалтингу, французький оператор ПСГ (Storengy) і міжнародна юридична фірма (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang)», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що проект фінансується Європейським Союзом і спрямований на розробку сталого економічного підходу до використання українських підземних сховищ газу в контексті європейського і українського енергетичного ринку.

Дослідження передбачає прогнозування попиту на послуги зі зберігання газу на наступні 20 років і вивчення можливостей України на ринку ПСГ. «На основі отриманих результатів буде розроблено кілька стратегічних сценаріїв оптимального використання українських ПСГ», - йдеться в повідомленні.

Команда проекту проаналізує, які з наявних газосховищ необхідні для ефективної роботи газотранспортної системи України. Таким чином, цей проект є важливим для впровадження Закону України «Про ринок природного газу» і виконання зобов'язань України щодо відокремлення від «Нафтогазу» функції транспортування газу.

Довідка УНІАН. «Нафтогаз України» володіє 100% акцій «Укртрансгазу», який керує найбільшими ПСГ в Європі загальною потужністю 31 млрд куб. м. Упродовж останніх років використовувалося близько 50% цієї потужності.

Storengy - дочірня компанія французької енергокомпанії Engie, вже 60 років проектує, будує і експлуатує газосховища. Оператор має 21 ПСГ у Франції, Німеччині і Великій Британії загальною потужністю 12,2 млрд куб. м. Як активний учасник енергетичного ринку Storengy пропонує свій технічний досвід багатьом партнерам у всьому світі.

CMS Cameron Nabarro Olswang - міжнародна юридична фірма з головним офісом у Лондоні (Сполучене Королівство) надає послуги різним галузям, особливо енергетичному сектору. Компанія входить до складу організації юридичних фірм CMS і має 71 офіс у 40 країнах світу.