"Укргазвидобування" досягла п'ятирічного максимуму добового видобутку газу

Найбільша українська газовидобувна компанія "Укргазвидобування" з 12 по 16 липня збільшила середньодобовий видобуток природного газу в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 7,5% – до 42,1 мільйона кубометрів, що є максимальним показником за останні п'ять років, повідомила прес-служба компанії.

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"З 12 липня 2017 "Укргазвидобування" перетнула позначку 42 мільйони кубометрів добової видобутку природного газу, що є максимальним значенням за останні п'ять років. Середньодобовий видобуток газу за 12-16 липня становить 42,1 мільйона кубометрів, що на 7,5%, або на 2,9 мільйона кубометрів, більше фактичних показників аналогічного періоду 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,6 мільярда кубометрів, і сьогодні виконує державну програму з нарощування щорічного видобутку до 20 мільярдів кубометрів до 2020 року (Стратегію "20/20").

У 2015 році "Укргазвидобування" порівняно з попереднім роком скоротила видобуток природного газу на 3,8% - до 14,528 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. 100% акцій компанії належать державному холдингу "Нафтогаз України".