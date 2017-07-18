Еквадор не може виконувати угоду з ОПЕК щодо скорочення нафтовидобутку - ЗМІ

Міністр нафти Еквадору Карлос Перес заявив, що його країна зіткнулася з проблемою нестачі фінансових коштів і складною економічною ситуацією, не може далі виконувати свою домовленість з ОПЕК про скорочення видобутку нафти на 26 тисяч барелів на день, повідомляє Прайм.

Читайте такожІран має намір до 2021 року збільшити нафтовидобуток майже в 1,5 раза

"З січня по травень Еквадор вже скоротив видобуток 16 тисяч барелів в рамках угоди ОПЕК і країн, що не входять до організації. Агентство Argus зазначає, що міністр Перес звернув увагу на такі фінансові проблеми, як державний борг, близький до 50% ВВП, та очікуваний бюджетний дефіцит у розмірі 7,5% за поточний рік, які й роблять неможливим подальше виконання угоди", - йдеться в повідомленні.

За словами Переса, державна нафтова компанія Petroamazonas зараз виробляє близько 430 тисяч барелів на добу, а іноземні компанії, що працюють в країні, - ще 115 тисяч барелів.

ОПЕК та низка країн, що не входять до організації, домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення своєї здобичі нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. У травні термін його дії був продовжений на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року. При цьому Лівія та Нігерія не мають жодних зобов'язань щодо скорочення видобутку.