Антрациту вистачає: Придніпровська та Криворізька ТЕС запустили свої енергоблоки

Криворізька та Придніпровська теплоелектростанції, що входять в енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова, включили в мережу свої енергоблоки для проходження пікового споживання електроенергії в літні місяці 2017 року після накопичення достатніх запасів дефіцитного вугілля антрацитної групи, повідомила прес-служба ДТЕК.

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"17 липня ДТЕК Придніпровська і Криворізька ТЕС включили в мережу свої енергоблоки для проходження річного піку споживання електроенергії. Енергоблоки №9 потужністю 150 МВт Придніпровської ТЕС та №5 потужністю 300 МВт Криворізької ТЕС, по команді НЕК "Укренерго", працюють в енергосистемі України і компенсують енергоблоки атомних станцій, які вийшли в ремонт ", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що поточні ремонти були проведені на двох енергоблоках Придніпровської ТЕС. Зараз на ДТЕК Придніпровської ТЕС ведеться проектна підготовка до переведення енергоблоків №7 і №8 на використання вугілля марки "Г", який видобувається на українських шахтах.

"Роботу на газовому вугіллі енергоблоки почнуть разом з опалювальним сезоном 2017/2018. ДТЕК мінімізує ризики нестачі палива взимку: станція планує використовувати як антрацитове, так і газове вугілля. Це дає гарантію своєчасного початку опалювального сезону для жителів лівобережного Дніпра та житлового масиву Придніпровський", - сказано в повідомленні.

Активна ремонтна кампанія триває і на ДТЕК Криворізької ТЕС. Тут у фінальній стадії перебуває реконструкція 1-го енергоблоку. Зараз на станції ведеться установка сучасних електрофільтрів, які приведуть рівень викидів в атмосферне повітря від енергоблоку до європейських норм.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР.

Для забезпечення стабільної роботи станцій, ДТЕК почав постачати вугілля з шахт Ростовської області і уклав контракт на постачання вугілля з ПАР в обсязі 675 тис. тонн з можливістю збільшення об'єму до 1 мільйона тонн.

За інформацією ДТЕК, Криворізька і Придніпровська станції було зупинено на початку квітня цього року на тлі нестачі палива.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент". У вугільний блок ДТЕК входять "ДТЕК Павлоградвугілля" (об'єднує 10 шахт), "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "ДТЕК Свердловантрацит" (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "Шахта "Білозерська", шахтоуправління "Обухівська" і п'ять збагачувальних фабрик. Компанія володіє 9 з 14 ТЕС в Україні.