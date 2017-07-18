"Укренерго" заявляє про відсутність підстав для продовження надзвичайних заходів в енергетиці

Державна компанія «Укренерго» заявляє про відсутність підстав для продовження надзвичайних заходів на ринку електроенергії, які раніше було запроваджено на тлі дефіциту вугілля антрацитної групи для роботи низки теплоелектростанцій (ТЕС). Про це після круглого столу, присвяченого об'єднанню українського ринку електроенергії та європейського енергоринку, заявив в. о. голови «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

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«Термін дії надзвичайних заходів у енергетиці закінчився. Зараз немає законодавчих підстав для його продовження», - сказав він.

Також Ковальчук додав, що на сьогодні відсутня особлива необхідність у продовженні надзвичайних заходів, оскільки ТЕС, у яких мало запасів вугілля, не подають заявки на генерацію електроенергії в енергосистему, а ті станції, які затребувані, мають достатні запаси антрациту. За його інформацією, необхідність у запровадженні надзвичайних заходів у енергетиці теоретично знову може виникнути в жовтні.

Як повідомляв УНІАН, надзвичайна ситуація в українській енергетиці була багато в чому обумовлена оголошеною в січні цього року блокадою поставок в Україну антрациту з непідконтрольних українській владі територій. Незважаючи на те, що видобуток вугілля вівся компаніями, зареєстрованими в Україні, відвантаження й поставки їх продукції фактично зупинилися. З 10 лютого 2017 року вугілля не надходить на теплові станції та підприємства металургії, що загрожує зупинкою виробництва тепла, електроенергії, а також зривом виробничих контрактів і скороченням доходів металургійних компаній.

Період надзвичайних заходів на ринку електроенергії неодноразово продовжувався рішеннями Кабінету міністрів. Останній раз таке продовження (на місяць) було прийнято на засіданні уряду в середині червня.