Транзитний газопровід "Союз" запрацював на повну потужність після ремонту

Транзитний газопровід «Союз» запрацював на повну потужність після закінчення планових ремонтних робіт, через проведення яких з 11 липня 2017 року був знижений транзит російського газу через територію України, повідомила прес-служба національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України».

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«Союз» запрацював на повну потужність після планових ремонтних робіт. Постійні планово-профілактичні та ремонтні роботи на транзитних магістральних газопроводах роблять нашу газотранспортну систему надійною та передбачуваною для партнерів. Очікуємо збільшення обсягу транзиту на 20%», - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, за даними державної компанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз», станом на 13 липня добові обсяги транзиту російського газу через українську газотранспортну систему (ГТС) становили 193,9 млн куб. м в добу, тоді як 5 липня добові обсяги транзиту газу через ГТС досягли рекордних показників за останні 6 років – 270,9 млн. куб. м.

В «Укртрансгазі» пояснили падіння обсягів транзиту російського газу плановим ремонтом на газопроводі «Союз», який розпочали 11 липня 2017 року.

Транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 млрд куб. м. За перше півріччя 2017 року транзит газу зріс на 21% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – 45,7 млрд куб. м.

У повідомленні наголошується, що українська ГТС може забезпечувати транзит природного газу з Росії в країни ЄС і Молдову в умовах значного коливання добових обсягів попиту на західному кордоні України. Крім того, її робота є більш надійною і прозорою порівняно з газопроводами «Турецький потік», «Північний потік - 1» і «Північний потік - 2», які будуються (або вже побудовані) Росією в обхід території України.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».