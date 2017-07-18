Україна зацікавлена в постачанні обладнання для нафтогазових проектів Білорусі - Зубко

Україна зацікавлена в участі в нафтогазових проектах Білорусі, зокрема, наша країна готова постачати обладнання для переробки, транспортування і зберігання нафти і газу.

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Про це повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка за результатами 25-го засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

"Є великі перспективи і потенціал у сфері транспортування нафти через територію України в Білорусь. Зараз відпрацьовуємо техніко-економічні аспекти поставок нафти з використанням українських трубопровідних маршрутів на білоруські НПЗ", - зазначив Зубко.

На прес-конференції за підсумками засідання Зубко повідомив, що сторони також обговорили питання переробки українських нафтопродуктів на білоруських заводах.

"Великий потенціал у питанні транспорту та переробки нафти на умовах давальницької сировини на потужностях білоруських підприємстві та повернення в Україну, а потім вихід світових нафтопродуктів в треті країни, це питання обговорювалося", - сказав Зубко.