У "Нафтогазі" знайшли нових постачальників газу з Європи

Наглядова рада національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» дозволила правлінню компанії укласти рамкові договори на поставку і приймання газу ще з двома європейськими газовими трейдерами - Vattenfall Energу і Trafigura Trading. Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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«Наглядова рада дала згоду на вчинення Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» великої угоди, а саме: укладення Рамкової угоди про постачання і приймання природного газу та Додаткової угоди про внесення змін до Рамкового договору між компанією та Vattenfall Energy Trading GmbH ... та Trafigura Trading ( Europe) Sarl », - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що орієнтовна вартість газу, який може бути закуплений у Vattenfall Energу становить 105,9 млрд грн, а у Trafigura Trading - 100,9 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши у 2,3 разу закупівлю вуглеводнів у Росії.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу тільки з ЄС, зокрема, зі Словаччини - 9,1 млрд куб. м, з Угорщини - 1 млрд куб. м і з Польщі - 1 млрд куб. м. У 2016 році «Нафтогаз» імпортував з європейського ринку 8,2 млрд куб. м газу, що на 11% менше, ніж у попередньому році.

Для закупівлі "блакитного" палива в ЄС держхолдинг використовує кошти за кредитною лінією ЄБРР у розмірі 300 млн дол. Також раніше «Нафтогаз» створив дочірню компанію в Швейцарії Naftogaz Trading Europe SA, яка купуватиме газ на ринку ЄС і поставлятиме на адресу материнського холдингу (до кордону з Україною). На сьогодні коло європейських постачальників «Нафтогазу» налічує близько 10 компаній.