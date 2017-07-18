Естонія вважає російський "Північний потік-2" небезпечним для Європи

Проект "Північний потік-2" може мати негативні наслідки для енергетичної безпеки Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер у розмові з Tagesspiegel, передає «Європейська правда».

Читайте такожВ "Укртрансгазі" назвали переваги української ГТС порівняно з обхідними проектами Росії

"Ми не можемо допустити, щоб постачальник використовував енергію як інструмент політичного тиску. Перш ніж проект буде продовжений, ми повинні дуже точно проаналізувати його наслідки", - сказав голова МЗС Естонії, яка зараз головує в Раді ЄС.

"Якщо аналіз покаже, що" Північний потік-2" ставить Росію в становище, в якому вона може тиснути на країни в Європі, наприклад, на Україну, ми повинні дуже серйозно до цього поставитися", - підкреслив Міксер.

Разом з тим Міксер підтримав прямі переговори Європейської комісії з Росією щодо контроверсійного проекту.

Як відомо, ряд європейських країн виступили проти будівництва трубопроводу, вважаючи, що він зробить ЄС заручником Москви.

Раніше президент Європейської ради Дональд Туск написав лист президенту ЄК Жану-Клоду Юнкеру, в якому зазначив, що будівництво газопроводу зміцнить позиції Росії.

"Північний потік-2" сконцентрує поставки російського газу на одному маршруті в Німеччину дном Балтійського моря з 2020 року.