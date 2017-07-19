"Газпром" через ризик посилення санкцій США нишком почав укладання другої нитки "Турецького потоку"

Про початок будівництва «Газпромом» другої нитки «Турецького потоку» «Відомостям» повідомили один з контрагентів підрядника і федеральний чиновник.

За словами одного з них, на дно Чорного моря вже укладено близько 20-25 км труби. Роботи виконує корабель-трубоукладчик Audacia швейцарської компанії Allseas, яка виграла тендер «Газпрому» на прокладку труби під водою.

За даними сайту marinetraffic.com, зараз судно знаходиться кількома кілометрами південніше сел. Малий Утриш. Протягом останніх діб Audacia рухається з постійною середньою швидкістю 0,1–0,15 вузла в годину (4-5 км на добу) за маршрутом, де раніше була прокладена перша нитка «Турецького потоку». Це приблизно відповідає заявленій робочій швидкості укладання труби.

Згідно з даними Allseas, Audacia може прийняти на борт до 14 000 т труб. Поповнення їх запасу, за словами співрозмовника «Відомостей», займаються вантажні кораблі Highland Navigator (вантажопідйомність – 3300 т) і Baccara (3000 т). За даними marinetraffic.com, з вечора 17 липня до вечора 18 липня вони здійснили два рейси від порту Анапи до Audacia. На рейді порту Анапи знаходиться також вантажівка «Євдокія», яка прибула з Болгарії з вантажем труб в ніч з 17 на 18 липня. Як пояснив співрозмовник «Ведомостей», три вантажівки забезпечують безперебійну роботу трубоукладача, поповнюючи його запаси труб на маршруті, «Євдокія» чекає своєї черги.

Поки «Газпром» повідомляв про будівництво підводної частини тільки першої нитки «Турецького потоку». Прокладкою мілководної ділянки займався все той же трубоукладчик Audacia.

23 червня естафету від нього прийняв ще один корабель Allseas – найбільший трубоукладчик в світі Pioneering Spirit, здатний укладати трубу на великих глибинах. 10 липня міністр енергетики РФ Олександр Новак сказав, що вже побудовано близько 50 км газопроводу по дну Чорного моря. Тоді ж чиновник уточнив, що Туреччина ще не дала остаточної підтвердження щодо точок виходу газопроводу на своїй території, але зробить це «найближчим часом».

«Турецький потік» став заміною зупиненого «Газпромом» проекту «Південний потік». Він передбачав будівництво труби по дну Чорного моря до Болгарії. Але проект зірвався, і вже завезені в Болгарію труби було вирішено використовувати під проект «Турецький потік». Останній передбачає будівництво двох ниток газопроводу пропускною здатністю до 15,75 млрд куб. м кожна: одну – для Туреччини, другу – для транзиту в Європу. Але поки укладено лише міжурядову угоду з Туреччиною про поставки газу по першій нитці труби.

Представник Allseas лише повідомив «Ведомостям», що побудовано 100 км труби. Чи почалося будівництво другої нитки, він не сказав. Audacia займається «технічними роботами», заявив представник «Газпрому», проте якими саме, уточнювати не став. Офіційний коментар прес-служби «Газпрому»: «Компанія зосереджена на будівництві першої нитки».

Форсувати будівництво «Турецького потоку» «Газпром» змушує висока ймовірність прийняття нових санкцій американською владою, припускає директор енергетичного центру бізнес-школи «Сколково» Тетяна Мітрова. У законопроекті окремо згадуються саме експортні газопроводи. Можливо, «Газпром» прагне максимально використовувати наявний час і побудувати якомога більше, міркує вона.

На думку Мітрової, «Газпром» змушений вибирати з двох зол менше. З одного боку, ризик неповної завантаженості другої нитки і явно непростих переговорів з Туреччиною і Європою. З іншого – ризик взагалі нічого не побудувати у разі прийняття американських санкцій. «Адже технологій для глибоководної трубоукладки, необхідних для будівництва «Турецького потоку», ми просто не маємо», – резюмує Мітрова.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» уже попередив інвесторів, що потенційні санкції США можуть стати причиною затримки інвестицій у низку проектів, і це може вплинути на їх завершення. Серед них - «Північний потік-2» і «Турецький потік» в обхід України.

У червні п.р. сенат США схвалив нові санкції проти Росії, які посилюють заборону фінансування російських енергетичних компаній та їхніх проектів, але їх пригальмувала Палата представників США.