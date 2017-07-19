Нафта знову в мінусі через зростання запасів у США

Ціни на нафту знизилися вранці в середу через зростання запасів у США і високого рівня пропозиції з країн ОПЕК. Ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,49 відсотка до $48,60 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $46,15 за барель, що на 0,54 відсотка нижче за попереднє закриття.

Читайте такожУкраїна скоротила видобуток нафти

Запаси нафти в США зросли на 1,6 мільйона барелів до 497,2 мільйона за тиждень, що завершився 14 липня, тоді як аналітики передбачали зниження на 3,2 мільйона барелів, показали дані Американського інституту нафти (API) у вівторок, повідомляє Рейтер.

У фокусі уваги інвесторів – офіційна статистика від Управління енергетичної інформації (EIA), яка публікується в середу. Серед інших факторів тиску аналітики називають високий рівень пропозиції з ОПЕК, незважаючи на дію глобального пакту про обмеження нафтовидобутку.

Читайте такожІран має намір до 2021 року збільшити нафтовидобуток майже в 1,5 раза

Основним драйвером зростання видобутку нафтокартелю ОПЕК залишається нарощування виробництва сировини виключених з угоди Лівії та Нігерії. "Нігерії, Лівії вдалося добитися значного прогресу у відновленні видобутку нафти. Поточний рівень виробництва сировини в Лівії знаходиться на рівні або вище за позначку в 1 мільйон барелів на добу, а експорт нігерійської нафти, як показав графік відвантажень, в серпні перевищить 2 мільйони барелів на добу", – повідомив BNP Paribas.

Приєднання двох вищезгаданих країн до нафтового пакту малоймовірне, додали аналітики банку. ОПЕК і кілька країн поза організацією, включаючи Росію, раніше домовилися скоротити видобуток приблизно на 1,8 мільйона барелів на добу заради відновлення балансу світового попиту та пропозиції.

Крім того, BNP Paribas дає невтішний прогноз щодо зростання попиту на сировину з боку китайських переробників. За розрахунками банку, послаблення економіки Китаю призведе до уповільнення темпів зростання завантаження місцевих НПЗ у другій половині року.