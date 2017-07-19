На українських ТЕС скоротилися запаси дефіцитного вугілля

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 10 по 17 липня поточного року скоротилися на 1,3% – до 735,1 тис. тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Читайте також"Укренерго" заявляє про відсутність підстав для продовження надзвичайних заходів в енергетиці

При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 7,7% – до 1,579 млн тонн з 1,711 млн тонн. У цілому запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 5,7% – до 2,315 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон раніше заявляв, що Україна для проходження наступного опалювального сезону повинна накопичити до середини жовтня 2017 року 1,8 млн тонн антрациту і 2-2,2 млн тонн вугілля газових марок.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з непідконтрольної території Україні. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО в кінці січня 2017 року.