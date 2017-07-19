Восени українцям загрожує нове подорожчання газу

Ціна на газ для населення з жовтня може зрости майже на 19%. Такі показники закладені у фінансовому плані НАК "Нафтогаз України", копія якого є в розпорядженні РБК-Україна. Відповідний фінансовий план сьогодні розгляне Кабінет міністрів України на своєму засіданні.

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У фінансовому плані НАК "Нафтогаз України" на 2017 рік з 1 жовтня закладено збільшення вартості газу для споживачів, які потрапляють під дію спецзобов'язань НАКу, на 19% - до 5873 гривні за тисячу кубометрів (без ПДВ). Це означає, що якщо Кабінет міністрів сьогодні затвердить документ, який внесений до порядку денного до розгляду, то з жовтня для населення та релігійних організацій газ подорожчає майже на 1 тис. гривень за тисячу кубометрів.

Фактично, це також означає, що для побутових споживачів і релігійних організацій зростуть ціни на теплову енергію, в структурі якої газ займає 60-70%. Для інших споживачів вартість газу буде встановлюватися компанією НАК "Нафтогаз України" самостійно, згідно з паритетом імпорту.

Нагадаємо, постанова Кабміну №758 про спецзобов'язання НАКу діє з 2015 року. З 1 квітня цього року і з 1 жовтня вартість газу для побутових абонентів, релігійних установ і теплоенергетиків, що споживають газ для потреб населення встановлена у розмірі 4942 гривень за тис. кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості не бачить підстав підвищувати ціни на газ для населення в наступний опалювальний сезон.