Кабмін не дозволив "Нафтогазу" підвищити ціни на газ для населення

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» на 2017 рік. Рішення було прийнято в ході засідання уряду одноголосно. При цьому детальну інформацію щодо плану в уряді не розкрили.

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«Прийняття Кабінетом Міністрів фінансового плану дасть змогу поліпшити і ефективно керувати процесами реорганізації компанії», - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи постанову.

Він зазначив, що рішення Кабміну передбачає коригування доходної частини фінплану «Нафтогазу» відповідно до чинних цінових показників на ринку природного газу станом на 1 квітня 2017 року.

«Також є пропозиція, щоб «Нафтогаз» спільно з Мінекономрозвитку, Мінфіном і Міненерговугілля скоригували показники доходної частини фінплану на 2017 рік відповідно до діючих цін на 1 квітня 2017 року. І за результатами, направити в Кабінет міністрів відповідний проект узгодженого рішення уряду», - сказав Кубів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на документ повідомили, що у фінансовому плані НАК "Нафтогаз України" на 2017 рік з 1 жовтня закладено збільшення вартості газу для споживачів, які потрапляють під дію спецзобов'язання НАКу, на 19% - до 5873 гривні за тисячу кубометрів (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, за словами глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва, ЄБРР може не видати «Нафтогазу» наступний транш на закупівлю газу, якщо до кінця липня не буде прийнято фінансовий план держхолдингу і не будуть визначені показники діяльності наглядової ради держкомпанії.

«Нафтогаз України» в 2016 році отримав 22,5 млрд грн чистого прибутку, тоді як у 2015 році компанія отримала 35 млрд грн чистого збитку.

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запропонувало передати функцію затвердження фінансових планів найбільших державних компаній від уряду наглядовим радам, які будуть сформовані найближчим часом.