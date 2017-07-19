Кабмін затвердив очікувані показники роботи наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України затвердив очікувані показники роботи наглядової ради Національного акціонерного холдингу «Нафтогаз України». Рішення було прийнято під час засідання уряду одностайно.

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«Визначення акціонером «Нафтогазу України» результатів роботи наглядової ради. Пропонується: перше - виконання стратегії «Нафтогаз України», друге - розробка і своєчасна подача фінансового плану, третє - ефективне здійснення корпоративного управління і звітності групи «Нафтогаз». Абсолютно переглянути кадрову політику і призначення на керівні посади групи. Розробка і впровадження системи внутрішнього контролю», - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи постанову.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, ЄБРР може не видати «Нафтогазу» наступний транш на закупівлю газу, якщо до кінця липня не буде прийнято фінансовий план держхолдингу і не будуть визначені показники діяльності наглядової ради держкомпанії.

«Нафтогаз України» у 2016 році отримав 22,5 млрд грн чистого прибутку, тоді як у 2015 році компанія отримала 35 млрд грн чистого збитку.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.