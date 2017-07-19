Україна вже 600 днів не імпортує газ з Росії

Україна, починаючи з листопада 2015 року, вже 600 днів не імпортує природний газ з Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба державної компанії-оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз".

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"Сьогодні 600 днів Україна не імпортує газ з Росії", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у "Газпрому". Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу тільки з ЄС, зокрема, зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярд кубометрів.