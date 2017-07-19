У "Нафтогазі" заявили, що не пропонували Кабміну підвищити ціну на газ для населення

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" не пропонував Кабінету міністрів підвищити ціну природного газу для населення, а лише використовував методику, яка раніше була затверджена Кабміном для розрахунку значення ціни на газ для потреб населення. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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"Нафтогаз" не пропонував Кабміну підвищувати ціну на газ для потреб населення... "Нафтогаз" не має ніякого відношення до державного регулювання цін на газ. "Нафтогаз" у проекті фінансового плану використовував ціну, яка мала бути встановлена Кабміном у відповідності з нормативними документами самого ж Кабміну", - заявив він.

За словами Вітренко, ціна на газ для населення повинна розраховуватися, виходячи з ринкових цін за попередні періоди, що, на думку менеджера держхолдингу, "чисто математичне справа".

"Міністерство енергетики та вугільної промисловості повинно було розрахувати і опублікувати цю ціну у відповідності з нормативними актами Кабміну ще до 1 липня. Чому Міністерство це не зробило, чому Кабмін вирішив не користуватися своїми ж нормативними актами, на які, до речі, є посилання в програмі з МВФ, - це питання не до нас", - додав Вітренко.

Також він зазначив, що "Нафтогаз" пропонує Кабміну скасувати зобов'язання продавати газ для потреб населення через регіональні збутові компанії (облгаз-збут), акціонером яких є бізнесмен Дмитро Фірташ і діяльність яких непрозора, також держхолдинг пропонує провести монетизацію субсидій.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 гривень за тисячу кубометрів. За словами глави уряду Володимира Гройсмана, дане рішення дозволить усунути всі існуючі раніше схеми заробітку на різниці в ціні палива.

Саме за такою ціною облгази продають газ побутовим споживачам. Термін дії цієї ціни був встановлений до 1 квітня 2017 року. Після цього Кабмін продовжив дію спецзобов'язань для "Нафтогазу" з продажу газу через облгаз-збут і на період до 1 жовтня 2017 року встановив ціну на газ для населення на рівні 6 079 гривень за тисячу кубометрів (без урахування плати за доставку палива).

Згідно з постановою про покладення спецобязанностей на суб'єкти ринку природного газу, ціна на газ для населення повинна переглядатися два рази на рік – до 1 липня та до 1 жовтня. Її значення прив'язане до імпортного паритету, тобто вартості газу на німецькому газовому хабі NCG.

10 липня профільний заступник міністра енергетики Ігор Прокопів повідомив, що міністерство не бачить підстав для зростання ціни на газ для населення на період наступного опалювального сезону.