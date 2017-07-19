Siemens загрожує суд за спробу Росії приховати реального виробника турбін для кримських ТЕС - експерт

Спроба Росії приховати реального виробника турбін, які нещодавно були поставлені для споруджуваних в Криму двох теплоелектростанцій, може закінчитися судовим позовом щодо можливого виробника цих турбін - німецької компанії Siemens.

Читайте такожРосія розробляє схему постачання спецобладнання в окупований Криму в обхід санкцій

Таку думку в ході прес-конференції, яка була присвячена повідомленнями про можливе використання Росією для будівництва ТЕС в Криму турбін виробництва фірми Siemens і спробі обійти режим санкцій, висловив експерт у сфері енергетики, голова "Бюро комплексного аналізу і прогнозів" Сергій Дяченко.

"Моє експертне припущення, що все-таки ці турбіни фірми Siemens, постачання яких намагатимуться прикрити різними схемами... Я думаю, що цей позов (європейських інстанцій до Siemens – УНІАН) буде досить важко проходити на тлі кількох скандалів. Думаю, що він закінчиться за 1,5-2 роки санкціями (щодо Siemens – УНІАН)", - сказав він.

Також експерт спрогнозував, що європейські інстанції, які відповідають за реалізацію політики санкцій щодо Росії, ініціюють проведення експертизи для встановлення походження і виробника цих турбін, якщо таким виробником виявиться Siemens, тоді вони ініціюють судовий розгляд стосовно цієї компанії.

Дяченко також заявив, що дві ТЕС в Криму будуються через брак маневрених потужностей, які необхідні для стабільного енергопостачання півострова.

"Потужність генерації на сьогодні в Криму становить близько 1 200 МВт, а з урахуванням резервів – 1 800 МВт. В принципі цього достатньо для енергозабезпечення Криму. Але, слід зазначити, що чинна генерація - це в основному джерела базового виробництва (виробництва електроенергії на одному і тому ж рівні – УНІАН) або нестабільні. Таким чином, базовими потужностями Крим забезпечений, а ось маневреними – ні. Для створення маневрених потужностей необхідно побудувати парогазові ТЕС, власне, для яких потрібні ці турбіни", - сказав Дяченко.

За його даними, потужність цих двох станцій, які будуються біля Севастополя і Сімферополя, буде складати близько 1 000 МВт, при цьому для їх повноцінної роботи буде необхідно близько 1 мільярда кубометрів природного газу в рік.

"Якщо станції побудують і запустять, то нинішнього рівня видобутку газу в Криму не буде вистачати для забезпечення їх роботи, тому Росія буде прагнути прокласти газопровід по дну Керченської протоки для газопостачання півострова", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Росія, порушуючи міжнародне право, захопила Кримський півострів. Після чого постало питання про енергопостачання півострова, оскільки цей регіон значною мірою отримував електроенергію з об'єднаної енергосистеми України (з континентальної території).

Україна здійснювала енергопостачання тимчасово окупованого півострова до кінця листопада 2015 року. Після цього поставки більше не поновлювалися. В середині лютого 2017 року міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що Україна не має наміру відновлювати постачання.

З-за проблем з енергопостачання півострів неодноразово переживав період планових і аварійних відключень електроенергії, а також обмеження споживання електроенергії. Для вирішення цієї проблеми Росія почала будівництво Севастопольської та Сімферопольської ТЕС потужністю 470 МВт кожна.

Раніше повідомлялося, що ці станції повинні бути запущені до вересня 2017 року, але в квітні цього року кримські ЗМІ опублікували інформацію, що терміни будівництва затримуються. Також була опублікована інформація про те, що постачальником турбін може бути Siemens, при цьому зазначалося, що постачання обладнання в Крим пов'язані з ризиком потрапити під санкції ЄС, які були введені проти Росії з-за окупації півострова і розв'язанні військових дій на Донбасі.

16 липня в ЗМІ повідомлялося, що в Криму вже було привезено 4 турбіни, які за зовнішнім виглядом нагадують обладнання Siemens.