Порошенко сподівається активізувати співпрацю з Грузією в доставці нафти "Шовковим шляхом"

Україна і Грузія мають активізувати співпрацю по організації доставки енергоносіїв з Каспійського регіону за маршрутом китайського інфраструктурного проекту "Шовковий шлях". Про це заявив президент України Петро Порошенко на інвестиційному форумі в Грузії.

Читайте такожПорошенко домовився з президентом Грузії про поглиблення ЗВТ

"Угода з'єднує нас (Україну і Грузію - УНІАН), Азербайджан, Казахстан на "Шовковому шляху". Важливим питанням є організація поставок цим маршрутом енергоносіїв з багатого вуглеводнями Каспійського регіону", - сказав президент.

За його словами, Україна та Грузія мають намір продовжити співпрацю в рамках "Шовкового шляху", оскільки країни мають великий транзитний потенціал.

"Ми домовилися про те, що рішуче продовжимо співпрацю в цьому напрямку. Чому? Тому що Україна та Грузія мають унікальне географічне положення. Хоч звідки ти їдеш - з Китаю, Ірану, Туркменістану - Україну і Грузію не об'їдеш. Так що ми повинні бути сильніше й ефективніше", - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Грузії Георгі Квірікашвілі заявив, що вважає перспективним створення логістичного транзитного коридору в рамках "Шовкового шляху", а також зони вільної торгівлі з Україною.

Україна і Грузія розраховують в середньостроковій перспективі збільшити річний товарообіг між країнами до 1 мільярда доларів з 526 мільйонів доларів (за результатами 2016 року).